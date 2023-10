Les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté notées sur leurs gestions de l'énergie et de l'eau

Deux dossiers importants et deux conclusions radicalement différentes. C'est ce qu'on retiendra des rapports que vient de publier la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne-Franche-Comté. Elle s'est intéressée aux conséquences de la hausse des prix de l'énergie sur les budgets de nos collectivités et à leurs politiques mises en place pour éviter des catastrophes financières. Les magistrats ont aussi dressé un état des lieux de la gestion de la ressource en eau dans notre région alors que les épisodes de sécheresse se succèdent.

ⓘ Publicité

Les magistrats et membres de la Cour Régionale des Comptes de Bourgogne-Franche-Comté lors de la présentation des rapports à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

La hausse du prix de l'énergie, une bonne réaction des collectivités

Elles sont 26, de la petite commune de 210 habitants jusqu'au Conseil Régional en passant par les principales agglomérations, à avoir fait l'objet d'un audit "flash". Pendant quatre mois, la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche Comté a épluché leurs comptes et leurs budgets. Et s'il y a forcément des différences selon leurs tailles, toutes s'en sortent plutôt bien, constate le magistrat Frédéric Monneron, premier conseiller à la Chambre Régionale des Comptes, qui a dirigé cette étude.

"Les petites communes, ont forcément très peu de dotation en termes de humains et techniques et les grosses collectivités ont plus les moyens pour travailler sur ces questions là pour réduire la consommation. Les collectivités moyennes sont en train de s'organiser de manière à justement pouvoir faire face à cette situation et le font efficacement depuis maintenant deux ans. Les plus petites communes sont un peu seules, mais elles bénéficient malgré tout d'aides, notamment de la part de l'Ademe, de la Région, avec notamment l'appui de conseillers techniques. Il y a plus d'un millier de communes de Bourgogne Franche-Comté qui travaillent avec eux." explique Frédéric Monneron.

Un constat qui est donc encourageant pour nos collectivités, mais il reste une interrogation à propos d'une éventuelle baisse du prix de l'énergie si elle devait arriver. "Une fois qu'on a pris de bonnes habitudes, vaut mieux les conserver, que ce soit à la fois pour les deniers publics, mais aussi, évidemment, pour la transition écologique." ajoute le magistrat.

Cette étude a en revanche montré une petite "lacune" au sujet de la gestion des fournisseurs d'énergie dans les collèges et les lycées. Les établissements ont la liberté de les choisir mais en cas de mauvais choix, ce sont les départements ou la région qui paient la facture au final.

Un changement de méthode pour la Chambre régionale des Comptes

Pour cette étude consacrée à l'énergie, la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne-Franche-Comté a utilisé une méthode nouvelle pour elle, un audit "flash" mené sur quatre mois entre octobre 2022 et janvier 2023, et sur un échantillon représentatif de collectivités. C'est la première fois que la Chambre Régionale des Comptes réalise une étude aussi rapide. Et là aussi, le constat est positif pour son président, Emmanuel Roux.

"On a travaillé dans un temps beaucoup plus réduit et nous sommes saisis d'une question d'actualité pour éclairer le débat public mais aussi le citoyen. On va réaliser d'autres audits "flash" parce que finalement, c'est un mode de fonctionnement qui nous paraît bien adapté aussi à la transformation de nos métiers." explique Emmanuel Roux. Le président évoque d'ailleurs les prochains thèmes. Le suivant sera consacré à la gestion des forêts et sera remis en mars prochain. Suivront également une étude sur la qualité des services rendus aux usagers dans les maisons France Services, puis une radiographie de la politique de la petite enfance.

La gestion de l'eau, une usine à gaz en Bourgogne-Franche-Comté ?

Pour la seconde étude consacrée à la gestion de l'eau en période de changements climatiques, la chambre régionale des comptes s'est focalisée sur deux secteurs de notre région, à savoir la plaine dijonnaise et le nord Franche-Comté, le secteur de Belfort Montbéliard. Ces deux secteurs sont en effet particulièrement touchés par les épisodes de sécheresse, mais ils sont aussi les plus peuplés de la région. Les politiques de restriction de l'usage de l'eau mises en place localement ne sont que des solutions à court terme estime la Chambre Régionale des Comptes, alors qu'il faudrait une politique plus durable sur la maîtrise des prélèvements et des consommations. Le réemploi des eaux usées pourrait aussi être une solution, mais cette technique reste globalement difficile à mettre en œuvre chez nous. Pour la Chambre Régionale des Comptes, il faut donc privilégier et accélérer les transferts de compétences et la mutualisation.

"Dans certains secteurs, il y a sans doute de quoi alerter. Au cours des grandes sécheresses de ces dernières années, on a des communes de la région qui ont été en rupture totale d'approvisionnement, et on du être alimentées par camions citernes. Aujourd'hui, les collectivités sont nombreuses à travailler sur des questions d'interconnexion et de mutualisation de l'eau. C'est là dessus qu'il faut aller pour éviter des ruptures d'approvisionnement." résume Pascal Dancert, le magistrat qui a dirigé cette étude.

Une mutualisation qui pose évidemment des problèmes face à la multitude d'intervenants sur des bassins parfois à cheval sur deux départements. Une gestion par bassins qui est une autre spécificité française.