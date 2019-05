Les collégiens de Châteauroux découvrent la voltige aérienne à l'occasion d'un stage de l'équipe de France dans l'Indre

Châteauroux, France

L'équipe de France de voltige aérienne, championne du monde en titre effectue un deuxième stage d'entrainement cette semaine à Châteauroux, sur l'aéroport Marcel Dassault. Un stage de préparation en vue des championnats du monde de la discipline qui se dérouleront à Châteauroux du 22 au 31 août, dans trois mois donc.

À cette occasion, près de 120 collégiens de Châteauroux ont pu rencontrer quelques champions de l'équipe de France ce mardi et même s'essayer au pilotage d'un petit avion, un Cessna 172, sur un simulateur sur le site de l'aéroport Marcel Dassault. Ils seront suivis ce mercredi par une centaine de jeunes des centres de loisirs de Châteauroux.

Découverte du pilotage d'un CESSNA 172 grâce à un simulateur de vol de la Fédération Française Aéronautique © Radio France - Frédéric Denis

Une demi-journée de découverte de la voltige aérienne et plus largement du monde du pilotage. De quoi susciter des vocations. C'est pas compliqué et on peut commencer jeune nous a expliqué Mickaël Brajot. Il fait partie des dix pilotes membre de l'équipe de France de voltige aérienne 2019 qui représenteront la France du 22 au 31 août, aux championnat du monde, à Châteauroux.

Mickaël Brajot a commencé l'apprentissage du pilotage à onze ans quand son grand-père l'a accompagné dans un aéro-club. Il n'était "pas imprégné par le milieu" n'ayant pas de pilote dans sa famille. Le pilote explique qu'aujourd'hui un jeune peut voler seul à bord d'un aéronef à quinze ans, passer son brevet de base et passer sa licence de pilote privé à 17 ans.

La Fédération Française Aéronautique compte aujourd'hui 42 000 licenciés pour 600 aéro-clubs. Dans l'Indre, on peut par exemple citer l’aérodrome de Châteauroux-Villers.