Les collégiens de Saintes se transforment en lutins du Père Noël pour la Croix Rouge

"Ils se sont transformés en lutins de Noël", ironise Nathalie Proteau Coudert l'enseignante d'Education Morale et Civique des 5èmeD. Après un peu plus d'un mois de récolte, les collégiens sont enfin venus à bout de leur mission : récupérer un maximum de cadeaux pour les donner à la Croix Rouge avant Noël. Au total, la Croix Rouge de Charente-Maritime a embarqué dans son camion un peu plus de 1 000 jouets. Du jamais vu pour la professeure qui profite de son cours d'Education Morale et Civique pour "inculquer les bonnes valeurs aux enfants".

La salle de classe se transforme en atelier du Père Noël © Radio France - Joséphine Ortuno

Solidarité

"Dans ma matière on apprend aux enfants la définition des valeurs de la République, "Liberté Egalité Fraternité", pour moi la Fraternité se rapproche beaucoup de la solidarité" explique Nathalie Proteau Coudert. Celle qui est à la tête de l'opération a voulu mettre en pratique ce qu'elle apprend aux enfants "C'est bien beau de définir sur un papier ce que ça veut dire "solidarité" mais il faut qu'ils sachent être solidaires aussi" poursuit l'enseignante. C'est comme ça qu'elle s'est lancée dans l'aventure en demandant aux 5èmeD quelle action solidaire ils voulaient mener.

Les petites mains

"Sans eux on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout" explique Nathalie Proteau Coudert en parlant des élèves*. "On a des poupées, des livres, des puzzles, des figurines, des jeux de société, des peluches aussi"* Joséphine, élève en cinquième fait l'inventaire des stocks. "Au début on n'avait pas grand chose puis on en a eu 500, 800 et là on est arrivés à 1 000 jouets" dit Salomé en emballant les derniers cadeaux. Rouleaux de scotch, paires de ciseaux, papiers cadeaux, toute la classe est équipée, à quelques minutes de l'arrivée de la Croix Rouge il faut s'activer.

La Croix Rouge surprise

"On n'a jamais vu ça" affirme David, bénévole de la Croix Rouge. Un par un, il regarde les collégiens défiler dans son camion, les bras remplis de cadeaux, les poser et repartir pour aller chercher les sacs restants. "Avec une éducation comme ça, ça m'étonnerait pas qu'on les retrouve bénévoles de la Croix Rouge dans quelques années" poursuit David. Une fois ramenés au centre les jouets ont été triés et redistribués aux familles dans le besoin du département à l'occasion de "L'arbre de Noël" de l'association.

David est les élèves de cinquième posent devant le camion rempli © Radio France - Joséphine Ortuno

Ce n'est pas la première fois que le collège s'engage dans des actions solidaires. Au début de l'année ils ont envoyé des produits d'hygiènes en Ukraine et l'année dernière organisé une récolte de boîtes de conserves pour Les Restos du Coeur.

