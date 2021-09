Les collégiens et les lycéens de Ribérac pourront se faire vacciner dès ce vendredi

Un point d'information et de sensibilisation sur la vaccination est organisé ce vendredi 3 septembre à la cité scolaire Arnaut Daniel de Ribérac. Les collégiens et les lycéens pourront aller se faire vacciner à l'hôpital s'il le souhaite.

Les élèves pourront venir se renseigner sur la vaccination contre le Covid-19. Ce point info est animé par des Médiateurs Lutte Anti Covid, des étudiants en médecine de Bordeaux et des infirmières scolaires de la Cité scolaire.

Les jeunes qui veulent se faire vacciner pourront se rendre au centre hospitalier de Ribérac à la fin des cours. Des plages horaires leur sont réservés.

Une campagne de vaccination dès le 9 septembre en Dordogne

Une grande campagne de vaccination débutera le 9 septembre dans les 75 collèges et lycées périgourdins, publics et privés. Certains des ces établissements accueilleront des centres de vaccination. Cette campagne concernera seulement les élèves volontaires. La vaccination n'est, en effet, pas obligatoire pour les 12-17 ans mais seuls les collégiens (à partir de la 5ème) et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance, si un cas de Covid est détecté dans leur classe.