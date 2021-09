Les colocations pour personnes âgées dépendantes se développent en Bretagne

Dans un lotissement de Dinéault (Finistère), des ouvriers s'attellent aux finitions de deux grandes maisons voisines. À l'intérieur de l'une d'entre elles, beaucoup d'allées et venues en cet après-midi de juillet. C'est un jour de portes ouvertes : le promoteur Âges & Vie fait découvrir aux familles des environs sa future colocation pour personnes âgées dont l'ouverture est prévue le 21 septembre prochain. Des résidences qui poussent comme des champignons, en Bretagne comme ailleurs.

Toutes construites sur le même modèle (deux maisons de 380 m² dotées chacune de 8 chambres privatives et d'espaces de vie en commun), elles offrent un cadre de vie confortable et ouvert sur l'extérieur. Tout en promettant un accompagnement 24h sur 24 grâce à la présence de 6 auxiliaires de vie, logés à l'étage.

Les résidents sont invités à participer à la vie de la maison, tout en conservant leur liberté. La visite a séduit Irène : "ma mère ne se voyait pas dans un Ehpad. Ici ça répond vraiment à ce qu'elle recherche, le confort et une petite structure qui permet de lier facilement avec les gens". Sa maman, en fauteuil roulant, acquiesce. "Ça me paraît bien. Je me plais évidemment chez moi, mais je suis seule l'après-midi si bien que c'est un petit peu long. Mais j'ai toute ma tête", insiste-t-elle. Venu par curiosité, un couple de retraités -encore fringants- du village estime que "les gens seront plus autonomes et surtout libres d'entrer et sortir, d'aller au bourg se promener, ça c'est important."

Sur la grande table de la salle à manger, des commerciaux remplissent des dossiers à tour de bras. Il ne faut pas traîner : "parfois, les 16 chambres sont réservées en 48 heures" prévient Nicolas Glais, le directeur du développement d'Âges & Vie.

Le concept est en plein essor. Une première maison a ouvert mi-mars à Taupont (Morbihan). Puis courant août Malansanc et Péaule (Morbihan), ainsi que Saint-Ouen-des-Alleux (Ille-et-Vilaine). Et, Dinéault (Finistère) en septembre, Saint-Brandan (Côtes d'Armor) en octobre... La région devrait compter 14 résidences en mars prochain, et ce n'est qu'un début. Les communes se bousculent pour avoir la leur. "On a 36 projets en cours en Bretagne, précise Gwen Saint-Léger, en charge du développement d'Âges & Vie dans l'ouest. Ça prend vraiment de l'ampleur et on voit bien qu'on correspond aujourd'hui à une demande de la population de rester dans sa commune et d'avoir une alternative entre le domicile et l'Ehpad."

La filiale du groupe Korian qui construit et exploite ces structures espère en avoir 300 dans toute la France en 2024.

Une solution moins chère que la maison de retraite, assure le promoteur. Qui met en avant le "reste à charge de 1.600 euros par mois après déduction des aides" (APA, APL, crédit d'impôt) auxquelles tout le monde n'a pas droit. Le prix mensuel tout compris avoisine les 2.500 euros.

Un salon moderne et confortable, ouvert sur la terrasse, pour se sentir "comme à la maison". © Radio France - Nicolas Olivier

