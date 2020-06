Les colonies de vacances maintenues mais sous protocole sanitaire strict

"Oui on maintient nos séjours de vacances pour l’été prochain" : Eric Ségalen, coordonnateur d'Évasion en Pays d’Accueil et de Loisirs à Brest, veut rassurer. _"_On les maintient presque tous exceptés ceux dont les prestataires jettent l’éponge en raison de la situation. Par exemple, le cirque sous chapiteau ne permet pas la distanciation sociale et le respect des protocoles sanitaires."

Un mètre de distance, du lever au coucher

Un chiffre, un. Un mètre : "Pour les autres, les contraintes c’est une distanciation physique constante, dans tous les aspects de la vie quotidienne, jusqu’au coucher. On est à 98% de séjours en tente, donc dans des campings. Il y aura un enfant par chambre, séparé par des toiles dans les grandes tentes, donc avec un mètre de distance. Les règles s’assouplissent au fil des semaines. On considère que les enfants et les parents sont demandeurs et on appliquera ce que l’État nous demande de faire."

"Les parents ne sont pas trop inquiets"

Peu d'annulations en tout cas pour le moment : "Les parents ne sont pas trop inquiets, ils sont plutôt demandeurs, compréhensifs et _contents que l’on puisse maintenir les séjours_. Depuis le départ, on a fait le pari qu’on pourrait le faire. Il y a peut-être des parents inquiets mais dans ce cas-là, ils ne nous contactent pas. On a maintenu le plus possible les gens au travail, en télétravail. On a réorganisé toute la programmation, tous les séjours."

"On fait le parti que ça va évoluer en mieux et que cela va s’assouplir un petit peu au niveau des contraintes"

Reste qu'il va falloir s'en sortir, aussi financièrement. "C’est très très compliqué pour le budget sans rentrer dans les détails. On fonctionne à 97% en autofinancement donc cette diminution des séjours de vacances (enfants et adultes) a de grosses conséquences."