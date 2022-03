213 km pour la 6e étape de Paris-Nice entre Courthézon (Vaucluse) et Aubagne (Bouches-du-Rhône). Les grimpeurs et les puncheurs pourraient profiter des cols de Murs ou du Pointu pour lancer en Vaucluse l'échappée du jour.

Les cols de Murs et du Pointu pour Paris-Nice 2022 en Vaucluse

La 6e étape de Paris-Nice s'élance de Courthézon vendredi 11 mars. La chanteuse de Courthézon Michelle Torr donnera le départ à 10h pour 213 km de course jusqu'à Aubagne. Le parcours vallonné sera favorable aux grimpeurs ou aux échappés.

Le cyclo-club de Courthézon ouvre la route de Paris-Nice

Le club cycliste de Courthézon sera sur le podium avant de précéder les coureurs sur le parcours. Pour le secrétaire du club cycliste, c'est un rêve d'enfant qui se réalise : "c'est la première fois que le départ de cette course mythique est à Courthézon. Nous serons sur le podium pour présenter notre club et inciter les cyclistes à venir pédaler sous nos couleurs, vert et noir. Nous ouvrirons la route au peloton professionnel jusqu'à l'arche de Bédarrides. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, c'est pour ça que nous avons invité des anciens du club à revenir pédaler avec nous. Beaucoup de clubs aimeraient vivre cette grande joie".

90 km en Vaucluse par les cols de Murs et du Pointu

Les 90 km en Vaucluse de cette 6e étape de Paris-Nice concentrent toutes les difficultés : le col de Murs avec ses 10 km à 4% puis celui du Pointu après Apt sont des occasions parfaites pour débloquer les grimpeurs avant l'étape reine de samedi, celle du col du Turini. Mais puisque l'arrivée à Aubagne est en descente et qu'il y a un sprint au col du Pointu, des sprinteurs ou des puncheurs pourraient en profiter pour lancer une échappée. C'est donc au passage de ces deux cols de Vaucluse que le spectacle de la course devrait s'animer vers 11h30 au col de Murs, entre 12h15 et 12h30 au col du Pointu.

La circulation sera coupée un quart d'heure au moment du passage de la course. Le stationnement sera interdit évidemment sur les départementales entre Courthézon, Pernes les Fontaines, Apt puis Cadenet par la combe de Lourmarin.

La circulation sera coupée un quart d'heure au passage des coureurs de la 6e étape de Paris-Nice 2022 en Vaucluse - CD84