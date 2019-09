Les combles à 1 € : attention aux arnaques !

L'ADIL de la Drôme met en garde contre les offres de travaux d'isolation de son logement pour 1 euro seulement. Ces dispositifs existent bel et bien, mais des entreprises peu scrupuleuses tentent d'en profiter aux dépends des particuliers et de l'Etat.

Vous avez peut-être, vous aussi, été sollicités pour refaire vos combles, isoler votre garage ou changer votre chaudière pour 1 euro seulement. Les entreprises sont légion à proposer ce type de travaux et à le faire savoir, sur les réseaux sociaux, par téléphone, ou via des tracts dans la boîte aux lettres.

Dans la Drôme, l'ADIL, l'Association Départementale d'Information sur le Logement, met en garde contre d'éventuelles arnaques. Ces dispositifs existent, mais tout le monde ne peut pas y prétendre.

Tout dépend de la nature des travaux,

- isolation des combles perdus

- isolation de sous-sol

- changement de chaudières gaz à condensation

- installation d'une pompe à chaleur Air / Eau

des ressources du foyer,

Plafonds de ressources pour bénéficier des aides. - ADIL 26

et de l'entreprise qui doit avoir la qualification pour réaliser ces travaux.

Arnaques et malfaçons

Or chaque semaine, l'ADIL est contactée pour deux ou trois arnaques.

Ici, une entreprise passe chez un particulier faire signer un devis qui est en fait est une facture... la société peut ainsi empocher les aides de l'Etat, sans jamais faire les travaux.

Là, seuls 10 cm d'isolant sont mis dans des combles au lieu de 40.

Ailleurs, seule la moitié du garage a été couverte. Les ouvriers ne sont jamais revenus terminer le travail.

Or un foyer ne peut être aidé qu'une seule fois! Il faut donc se renseigner en amont ! martèle l'ADIL. D'autant que vous avez le temps. Contrairement à ce que veulent faire croire les sociétés de démarchage, il n'y a pas d'urgence. Ces dispositifs d'aides sont pérennes : ils courent au moins jusqu'à décembre 2020 !

Se méfier des travaux à 1 euro, sans condition de ressources

Des travaux peuvent aussi être proposés à des foyers avec des revenus au-delà du plafond de ressources. ''C'est forcément une arnaque", assure Emmanuel Delpont, conseiller Energie à l'ADIL 26. Pour un particulier au-dessus du plafond, l'Etat ne reverse que 10 euros / mètre carré d'isolant posé dans les combles (contre 20€ pour les ménages sous le plafond de ressources). "Or à ce tarif là, ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Elle fera forcément mal le travail, en mettant une épaisseur insuffisante d'isolant, ou en ne faisant qu'une partie des travaux".

Une offre valable qu'une seule fois

Attention aussi, car l'aide n'est valable qu'une seule fois. Si les travaux n'ont pas été faits, faits à moitié ou mal faits, vous ne pouvez plus prétendre à ces aides.

Par ailleurs, profiter de ces opérations travaux à 1 euro, empêche parfois de bénéficier d'aides plus intéressantes. Et l'ADIL 26 précise aussi que les travaux pour 1 euro sont réalisé avec du matériel d'entrée de gamme. Il vaut parfois mieux mettre un peu plus d'argent au départ pour avoir des installations de qualité, qui durent mieux dans le temps.

En cas d'arnaque

Si vous avez été victime d'arnaques, il faut contacter les associations de consommateurs. Vous pouvez aussi dénoncer les entreprises auteures de ces arnaques sur le site faire.fr.

Mais le mieux est de se renseigner avant d'engager les travaux, pour connaître les meilleurs dispositifs dont peut bénéficier un logement, mais aussi pour vérifier le sérieux d'une entreprise. Pour ça plusieurs options :

- le site du gouvernement faire.fr

- L'ADIL de la Drôme (l'Association Départementale d'Information sur le Logement)

- L'ALEC en Ardèche (L'Agence Locale de l'Energie et du Climat)