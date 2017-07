Les Comités Communaux Feux de Forêts restent mobilisés en Vaucluse

Plus d'un millier de bénévoles mobilisés pour surveiller les massifs en Vaucluse.

Les Comités Communaux Feux de Forêt sont mobilisés en ce moment. On en compte 67 chez nous et plus d'un millier de bénévoles.

Ils surveillent les massifs, donnent l'alerte en cas de départ de feu et souvent guident les pompiers dans les secteurs qu'ils connaissent parfaitement comme à Pernes-les-Fontaines.