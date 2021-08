Les comités de fêtes sarthois peinent à relancer leurs activités après la crise sanitaire

À l'arrêt ou presque depuis un an et demi à du Covid-19, les comités des fêtes des communes sarthoises tentent de relancer leurs animations à l'approche de la rentrée. Mais les contraintes sanitaire et la démobilisation des bénévoles rendent la tâche compliquée.

Des vide-greniers et des bric-à-brac annulés à Aillières-Beauvoir ou à Parcé-sur-Sarthe, les Trois jours de Neuville qui tombent à l'eau ou encore la fête de la patate menacée d'annulation faute de bénévoles à Saint-Ouen-de-Mimbré... Un an et demi après le début de la crise du Covid-19, les comités des fêtes peinent à relancer leurs activités et à retisser du lien social dans les communes sarthoises.

En 2021, le comité des fêtes de Neuville-sur-Sarthe avait prévu pas moins de huit rendez-vous, dont ses fameux Trois jours, fin juillet. Pour l'instant, le bric-à-brac du 18 juillet a été le seul événement maintenu. "Et ce sera a priori le seul de l'année, regrette le vice-président, Daniel Tuffier, car entre la distanciation sociale, le contrôle des pass sanitaires ou le port du masque, c'est trop compliqué." Pas de repas dansant à l'automne, pas de réveillon de la Saint-Sylvestre non plus, ni de loto le 12 septembre : "Aujourd'hui nous n'avons pas l'autorisation de mettre 200 personnes dans une salle, donc on est obligé d'annuler car on ne peut pas engager 2 à 3 000 € de cartes cadeaux pour 100 personnes."

Déjà en difficulté financièrement faute de recettes et pour avoir parfois engagé des frais sur des événements finalement annulés, de nombreux comités des fêtes craignent aussi, dans les mois qui viennent, des annulations de dernière minute imposées par les autorités, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. De quoi, pour certains, risquer la disparition de l'association.

Démotivation et fuite des bénévoles

Cette incertitude démotive également les bénévoles qui hésitent à s'engager. Et qui ont déjà largement disparu dans la nature depuis mars 2020 reconnaît Yannick Heulin, président du comité des fêtes de Guécélard : "Les gens ont trouvé d'autres occupations, ils sont passés à autre chose. Et ils ont surtout perdu l'habitude de se retrouver et l'habitude de nos manifestations." Une impression confirmée par Daniel Tuffier, à Neuville, pour qui la situation sanitaire a cassé beaucoup de relations : "Avant avec une animation par mois, on se voyait souvent, maintenant, tout ça est un peu disloqué."

Pour ceux qui restent, Yannick Heulin craint aussi que les contraintes ne finissent d'enterrer leur motivation : "Tenir une buvette aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose qu'il y a deux ans. Il ne faut plus personne au comptoir, il faut mettre des tables, des distances règlementaires, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde le comprendra."

Autre problème, et non des moindres : sur certaines manifestations, les associations devront faire le tri dans leurs bénévoles entre ceux qui ont un pass sanitaire et ceux qui n'en ont pas. "Avec des personnes que l'on côtoie depuis des années, ce ne sera pas forcément facile..." La rando VTT prévue le 19 septembre permettra de se faire une première idée de la situation. Pour son marathon du mois d'octobre, le comité des fêtes de Guécélard a déjà revu à la baisse ses effectifs de bénévoles de 260 à 200 personnes.... Sans être vraiment sûr de pouvoir atteindre ce chiffre.