Les comités de jumelage font découvrir leurs spécialités sur le marché de Noël de Laval

On remarque tout de suite la quantité de nourriture différente de la sangria dans le chalet de Laval-Gandia, commune espagnole située entre Valence et Alicante. Chez les voisins du comité Laval-Boston, on trouve des scones et du pim's un alcool chaud, rien d'extraordinaire pour cette ville du nord de l'Angleterre.

Christine fait partie du comité de jumelage Laval-Boston depuis 35 ans, le premier comité créé en Mayenne en 1958. "Il y en a qui sont partis en échange à Boston quand ils avaient 15 -16 ans et qui depuis, font toujours partie du jumelage et qui ont gardé des amis anglais de l'autre côté."

Render-vous encore le week-end des 17-18 décembre pour profiter des chalets des comités de jumelage de Laval au marché de Noël. © Radio France - Selma Riche

Grâce au jumelage de Laval avec Suceava en Roumanie, Hugo et ses copains scouts vont pouvoir partir dans le pays pour le projet humanitaire. "Le comité de jumelage nous a mis en relation avec des gens là-bas, ça nous a beaucoup aidé."