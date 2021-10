Tempête Alex : les commémorations s'enchainent dans les vallées sinistrées

Il y a un an la tempête Alex a ravagé les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tiné. Ce samedi, plusieurs commémorations s'enchainent dans les trois vallées.

C'est le premier triste anniversaire de la tempête Alex et plusieurs commémorations sont prévues dans les trois vallées, cela a commencé ce matin au pont Durandy à Plan du Var, en présence du maire de Nice et du Préfet des Alpes Maritimes. "Je sais à quel point tout ce que vous avez vécu est encore dans vos têtes et dans vos cœurs, nous poursuivrons notre travail à vos côtés. Le grand soleil de la vie sera toujours plus fort que la tempête " a prononcé Christian Estrosi à Plan du Var pour honorer la mémoire de tous les sinistrés.

Parmi les hommages ce matin, il y aussi l'inauguration du monument mémoriel de Tende-Vievola. Il s'agit d'une statue, imaginée par deux artistes, elle représente le berger Paul Giordano, emporté par la tempête, accompagné par deux brebis sculptées. Cette statue a été choisie par l'Ordre national du mérite parmi sept autres projets artistiques. Cinq cent personnes sont réunis près de Tende dans le hameau de Vievola ce samedi matin pour cet hommage. Plusieurs ont participé à une messe dans la Chapelle de la Visitation. Dans l'après-midi d'autres commémorations sont prévues comme à la Bolène Vesubie, là c'est un hommage aux deux pompiers morts en intervention durant les intempéries : le commandant Bruno Kohlluber et le sapeur pompier de première classe Loic Millo.

