Les commerçants attendent les soldes avec impatience

Entre confinement et couvre-feu les commerçants ont été lourdement pénalisés par la crise du Covid. Les soldes d'hiver qui débutent ce mercredi ne combleront pas les pertes mais peuvent aider certains à écouler leurs stocks.

Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui et se termineront le 19 février prochain.

Les soldes d'hiver débutent ce mercredi, décalés au 20 janvier en raison de la crise sanitaire. Etienne Djelloul, commerçant à Yvetot et président en Normandie de la fédération nationale de l'habillement, assure que les commerçants et les clients attendent ce moment de remises avec impatience, malgré le contexte. Il était l'invité ce mardi de France Bleu Normandie. Les soldes d'hiver durent jusqu'au 16 février. Le gouvernement a autorisé les commerces lourdement pénalisés par la crise à ouvrir tous les dimanche de janvier. Ce sera le cas en Seine-Maritime et dans l'Eure.

