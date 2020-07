Les commerçants castelroussins comptent sur les soldes pour renflouer les caisses

Dans sa boutique, Marina classe, étiquette et recalcule dans les rayons de son concept store prêt à porter/bijoux/déco. "On en profite pour faire un grand rangement ! Il y a beaucoup de travail... On doit tout organiser pour être prêt le jour J". A quelques rues de là, Annick, qui tient une boutique de vêtements pour enfants, confirme. "On était là aux aurores pour tout préparer. Après deux mois de confinement, il y a beaucoup de stocks et cette année, les clients auront de très belles affaires. On démarre à -40% ou -50% !"

Les deux commerçantes espèrent renflouer un peu les caisses après deux mois de confinement. "On a été fermé deux mois, comme tout le monde. Quel est le commerce aujourd'hui qui n'a pas besoin de remettre de l'argent dans le tiroir caisse ?" interpelle Annick.

Pour écouler les stocks, Annick débute les soldes avec des -40% et -50% © Radio France - Gaëlle Fontenit

Marina compte sur les vacanciers pour doper un peu les ventes. "On dit que cette année, les gens vont faire du tourisme vert. Ca pourrait nous profiter..." Mais au comptoir de sa boutique de vêtements et bijoux, Isabelle s'inquiète un peu. "Depuis le confinement, les gens n'ont plus beaucoup de sous. Et ils ont les charges, les factures à payer. Alors les vêtements, c'est superficiel. Pas sûr qu'ils aient de l'argent pour cela..."

Les soldes débutent ce 15 juillet et dureront jusqu'au mardi 11 août.