Les commerçants d'Avignon sont excédés par la grève des éboueurs

Par Philippe Paupert, France Bleu Vaucluse

Après dix jours de grève des éboueurs, les restaurateurs et commerçants d'Avignon ne supportent plus les déchets qui s'accumulent sur plusieurs mètres dans les rues d'Avignon. Un bar a fermé deux jours à cause des odeurs. La clientèle se détourne de certaines tables.