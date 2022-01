Les commerçants de Limoges en pleine incertitude pour le lancement des Soldes

Difficile de dire si les consommateurs vont se ruer dans les magasins pour les soldes d'hiver qui débutent ce mercredi. Pour bon nombre de commerçants du centre de Limoges c'est plutôt l'inconnu vu la situation sanitaire actuelle et le nombre de cas positifs au Covid qui explose. Pourtant Cathy Robert, gérante d'un magasin de prêt à porter veut rester confiante. "C'est vrai que je ne peux pas faire de pronostic mais je veux rester optimiste. En décembre on a vu beaucoup de monde dans nos magasins du centre ville, pour moi les ventes privées ont aussi très bien marché et j'espère que ça va continuer sur la lancée pour les soldes" explique la commerçante mais elle reconnait que le grand nombre de cas positifs au Covid risque de freiner la fréquentation dans les boutiques.

Des commerces également touchés par le Covid

Les commerces ne sont pas non plus épargnés par la nouvelle flambée de l'épidémie. "Il y a des cas positifs au Covid et des cas contacts mais il y a aussi des gérants qui sont malades et leurs magasins ont dû fermer" explique Jean François Pailloux le président de l'association de commerçants de Limoges "Pignon sur rue". Frédérique qui tient une boutique rue du Consulat en est un exemple. Elle vient juste de reprendre le travail. "Je viens de guérir et je suis restée en quarantaine 8 jours et c'est pour ça qu'il faut respecter les gestes barrières et dire aux gens de ne pas se relâcher".

Et les clients ?

Certains clients ont préféré profiter des ventes privées pour fuir la cohue des soldes comme cette habitante de Limoges. "J'ai préféré faire des achats avant car j'ai très peur du monde en ce moment et il y avait déjà des bonnes affaires" avoue t-elle mais cette autre promeneuse du centre ville assure qu'elle fera quand même les soldes "Je vais les faire mais de manière moins importante qu'avant et je vais mettre un masque FFP2 pour me protéger". En tous cas certains commerçants sont loin d'avoir le sourire à la veille des soldes comme Benjamin qui vend des vêtements pour hommes "Avec le Covid, on n'a pas vu beaucoup de monde lors des ventes privées et je ne suis pas vraiment confiant pour les soldes" explique t-il.

Les soldes d'hiver vont durer 4 semaines jusqu'au mardi 8 février.