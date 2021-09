Les commerçants de Villefranche-sur-Mer comptent sur le retour des croisièristes

Voilà plus d'un an et demi qu'aucun bateau de croisière ne navigue sur la Méditerranée à cause de la crise sanitaire et des mesures mis en place pour lutter contre l'épidémie de covid. Depuis quelques semaines, les français reprennent une vie de plus en plus normale. En France, plus de quarante sept million de personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 70,7% de la population française totale. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur prévoit l'arrivée de bateaux de croisière sur la Côte d'Azur : vingt-cinq bateaux de croisière scandinaves sont attendus pour le mois d'octobre. Cent vingt-deux escales en rade de Villefranche-sur-Mer, quatre-vingt-dix-sept pour Nice et cent cinquante-deux en baie de Cannes sont prévues pour 2022

Les croisiéristes représentent une part importante du chiffre d'affaires de certains commerçants

Dans la rue du poilu de Villefranche-sur-Mer, les commerçants attendent avec impatience le retour des passagers des bateaux de croisière. Jonathan Schneider le glacier a le sourire "c'est une excellente nouvelle, les croisières amènent un potentiel énorme en avant et en après saison. Jeudi il y a un petit bateau de neuf cents personnes qui doit amarrer, ça draine déjà du monde. Après je pense qu'il faudrait mettre en place une signalétique, car si on ne leur indique pas la vielle-ville, les croisiéristes ne montent pas tous, c'est au petit bonheur la chance." Ces vacanciers représentent 30 % du chiffre d'affaires de son commerce.

La vielle-ville de Villefranche est parfois délaissée par les passagers

Parmi les locaux, certains ne voient pas d'un bon œil le "bus rouge", le Nice Le Grand Tour Nice Côte d'Azur, car lorsque les passagers ne choisissent pas de partir en excursions, ils quittent Villefranche-sur-Mer en prenant ce car à deux étages. Marie-Claire Lombardo gérante du magasin Les Senteurs de Marie indique "avant on avait beaucoup de bateaux espagnols, ces gens arrivaient et prenaient le bus vers Nice et Monaco et ne faisaient pas travailler les gens de Villefranche-sur-Mer. Le bus rouge à deux étages c'est le clou de notre cercueil, car depuis qu'il est là on ne voit plus personne." Le magasin de Marie Claire Lombardo, cette commerçante de boutique de prêt à porter et de parfums fabriqués en circuit court, tourne encore ralenti par rapport à la période pré covid. Aujourd'hui elle n'attend qu'une chose : travailler !