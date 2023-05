Les commerçants de Villeveyrac participeront à la prochaine rave party pour en tirer profit, même illégalement

Le maire de Villeveyrac a bien l'intention à l'avenir de profiter de l'affluence illégale de fêtards sur sa commune et faire payer l'entrée, et une taxe de séjour. Les élus invitent les commerçants, caves coopératives et associations à vendre leurs produits à l'occasion de la prochaine rave party.

Christophe Morgo, maire de Villeveyrac (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher "Il n'y a aucune raison que nos commerçants ne profitent pas, eux aussi, d'une telle affluence" confie le maire de Villeveyrac à France Bleu Hérault. Au lendemain d'une énième fête sauvage sur sa commune, Christophe Morgo a bien l'intention de s'impliquer davantage à l'avenir avec d'autres élus. 3.000 personnes ont participé illégalement pendant trois jours à une rave party sur le plateau surplombant le village. Le site protégé de 8.000 hectares est pourtant interdit à la circulation à moteur. Ce qui n'a pas empêché les participants de s'en donner à cœur joie en empruntant des chemins interdits avec leurs camions. ⓘ Publicité "Nous allons faire payer l'entrée de la prochaine rave party et une taxe de séjour" Les teufeurs sont particulièrement organisés pour vendre leurs boissons, leur nourriture, leur tabac en toute impunité déplore l'élu. "Il n'y a donc aucune raison que nous ne puissions pas en faire autant". loading "On va demander à tous nos commerçants, les caves coopératives, les associations de venir sur site et vendre leurs produits" "Les fêtards sont autonomes. Nous allons faire payer une entrée, la taxe de séjour. Nous ferons cela sans autorisation comme ils le font après tout. Et nous verrons si l'État réagit. Dès que nous voulons organiser quelque chose, nous sommes confrontés à de longues procédures à transmettre à la préfecture. La prochaine fois, nous n'enverrons aucune demande. Quand nous organisons un bal, une course de vélo, il faut des autorisations à l'avance." "Eux ils arrivent, ils s'installent sans autorisation. Pourquoi pas nous" "Après tout, les participants à ces raves party pourraient venir au village et faire fonctionner le commerce local. Ils ne vont pas organiser des raves party sur la place de la Comédie ou encore en bord de plage à Palavas et encore moins à Paris dans le bois de Vincennes." "Il y a deux poids, deux mesures" "Les fêtards viennent dans nos garrigues et nous seuls en supportons les conséquences pour tout nettoyer après leur départ conclut Christophe Morgo. Pour le nettoyage, une trentaine de personnes est mobilisée pour ramasser pendant plusieurs jours les déchets laissés sur place et emportés par le vent". Un organisateur de rave-party condamné à 6.000 euros d'amende Un jugement prononcé en février 2023 a condamné l'organisateur d'une rave-party à verser la somme de 6000 € à la commune de Villeveyrac pour le préjudice moral, matériel, et écologique ainsi que six mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de séjour à Villeveyrac. Ce dernier a également été condamné sur l'action civile à verser une amende à la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault.