Les commerçants des Halles de Pau exaspérés par les manifestations à répétition du samedi

Week-end après week-end, les manifestants anti pass-vaccinal défilent devant et parfois dans les Halles de Pau. Les commerçants ne cachent pas leur ras-le-bol et demandent à ce que le cortège emprunte un autre chemin.

C'est un ras-le-bol des commerçants des Halles de Pau. Ils n'en peuvent plus des manifestations contre le pass-vaccinal qui passent devant leur bâtiment. La situation dure depuis cet été. "C'est simple, au moment où ils passent, le marché est plié, déplore Rémi Camy, producteur de légumes et commerçant au Carreau des Halles. Dès qu'ils passent, nous n'avons plus un client. Les personnes qui ont un certain âge ont peur de se retrouver prises dans la manifestation."

"Dès qu'ils arrivent, l'activité s'arrête"

Les commerçants rappellent que le samedi, c'est est leur plus grosse journée de la semaine en terme de fréquentation. "On n'est pas là pour juger cette manifestation. Le problème, c'est que lorsque les manifestants arrivent, l'activité s'arrête. Qui plus est, depuis quelques semaines, le petit jeu de certains, c'est de rentrer dans les Halles et de scander leurs slogans", fait remarquer Pierre Lauga, le volailler des Halles.

Face à la situation, les commerçants des Halles cherchent à se faire entendre. "Nous ce que l'on veut, c'est alerter le préfet et voir s'il y a la possibilité de faire passer la manifestation ailleurs. L'idée n'est pas de les empêcher de manifester, mais juste que ça ne passe pas au niveau des Halles de Pau", ajoute Rémi Camy.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Interrogé par France Bleu Béarn Bigorre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que le dispositif policier de ce week-end essaiera d'empêcher les manifestants de passer devant les halles.