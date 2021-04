Confinement : les commerçants du centre ville de Poitiers "complètement abattus" et résignés

Samedi 3 avril à 19h, un grand nombre de commerces poitevins vont devoir baisser le rideau pendant au moins quatre semaines. C'est l'une des mesures du confinement national annoncé par Emmanuel Macron ce jeudi 31 mars. Pour ces commerces "non essentiels" c'est un coup de massue. A Poitiers, le choc est palpable dans le centre ville.

Derrières leurs vitrines du centre ville beaucoup de commerçants sont abasourdis. Romane est la gérante d'un magasin de décoration. Elle a encore du mal à réaliser. "C'était dur de se lever ce matin. Il y a un peu de lassitude. On a l'impression d'être revenus au point de départ. On va essayer de mettre des choses en place via les réseaux sociaux, le click and collect, les rendez-vous avec les clients, on doit réfléchir mais je pense que ce sera le seul moyen d'y arriver et de s'en sortir."

Cela va engendrer une perte de chiffre d'affaire assez conséquente - une commerçante

Une mesure que beaucoup n'avaient pas vu venir; c'est le cas d'Audrey, gérante d'un magasin de vêtements. "Je n'y croyais pas du tout. Je suis complètement abattue. Cela va engendrer une perte de chiffre d'affaire assez conséquente. Les aides ne couvrent pas la perte de chiffre d'affaire. En 2020 j'ai perdu 160.000 euros", soupire-t-elle.

Certains commerces assurés de ne plus rouvrir

Pour son amie esthéticienne dans la rue, c'est un sentiment d'épuisement qui domine. "On se résigne au bout d'un moment. Vous dire que je ne suis pas jalouse par rapport aux coiffeurs ça serait mentir. Je commence la saison où on a le plus de rendez-vous, et comme l'année dernière ce début sera amputé. On sait qu'on ne pourra pas le rattraper", juge la commerçante.

Certains commerces poitevins affirment déjà qu'ils ne se relèveront pas de cette nouvelle fermeture, comme Karine, la responsable de la boutique Devernois rue de la Regratterie. "Poitiers risque d'être fermé fin avril", affirme-t-elle. "Je suis là en CDD et du coup il va s'annuler, ça va s'arrêter", confirme la gérante.