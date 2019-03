Acte 19 des gilets jaunes : des commerçants sur le qui-vive à Metz

Metz, France

A Metz, la mairie conseille de fermer les terrasses. Dans le centre-ville, place Saint-Jacques, la décision est difficile à prendre pour les commerçants. Le week-end de beau temps aurait dû attirer la clientèle en nombre.

Des manifestants de toute la région vont venir à Metz, et même d'au-delà, puisque le breton Maxime Nicolle, une des figures du mouvement, est annoncé dans le cortège. Les violents événements parisiens de la semaine dernière sont présents dans les esprits. L'acte 19 soulève les craintes parmi bon nombre de professionnels du plateau piétonnier.

Des terrasses et des magasins fermés

Benoît, le responsable de la glacerie Top Ice Cream place Saint-Jacques, a décidé de rentrer sa terrasse à 14h : "On fait ce qu'il faut pour éviter les casses, on barricade, on met des planches et on surveille. Les serveurs seront devant, comme des portiers". La glacerie fermera dès que la nuit sera tombée. Une soixantaine de clients en moins, regrette Benoît.

Et quand on ne peut pas stocker le matériel de la terrasse dans son commerce, la situation se complique. Au Saint-Jacques, les tables et les chaises seront empilées devant le bar. Joël, un des serveurs, n'est pas rassuré : "On devra se mettre devant les terrasses qu'on aura remballées pour ne pas qu'elles soient touchées. C'est encore nous, le personnel qui n'a rien à voir là-dedans, qui devra servir de garde-fou."

Un commerçant de la place Saint-Louis préfère jouer la carte de la prudence. Pour Jérémy Simon, c'est décidé : sa boulangerie Banette fermera ses portes dès 13h. De même, le marché Metz cathédrale fermera une heure plus tôt ce samedi, à midi au lieu de 13h.

D'autres commerçants sont plus sereins

Dans sa petite baraque colorée, Laurent tient le manège place Saint-Louis. Malgré la perte d'un tiers de sa clientèle les samedis après-midis de manifestation, il voit arriver avec sérénité l'acte 19 : "On n'a pas d'histoire avec les gilets jaunes, nous. Quand ils passent ici, parfois je ne ferme même pas mon manège. Ils font leur tour, après je rallume la musique et le remets en route."

Au Columbus café, place Saint-Jacques, Sony non plus ne craint pas la nouvelle journée de manifestation. Le barista sourit : "Pour moi, c'est un jour de travail comme les autres, ça ne change rien."