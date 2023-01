Les commerçants interpellent la mairie de Belfort sur la température "glaciale" du marché Fréry

Depuis quelques jours, à Belfort, l'hiver est là. Pour s'en rendre compte, il suffit de mettre le nez dehors. Ou dedans, au marché Fréry par exemple. Les commerçants se plaignent de la température intérieure de la halle, jusqu'à moins 7 dégrées le matin. En cause, le fonctionnement (ou dysfonctionnement ?) du système de chauffage par sonde.

"Réguler et tenir"

Doudoune, gants, écharpe. Danièle est une habituée du marché. Mais ce matin, elle le trouve "glacial". Selon elle, "quand on se retrouve enfermé comme ça, ça fait même plus froid que dehors". Constat partagé par les commerçants, dont Karim Bénachir préside l'association : "on a des petits chauffages d'appoint pour réguler et tenir. Parce que toute une matinée, depuis 5h jusqu'à 14h, ce n'est pas facile."

Les commerçants utilisent de petits chauffages d'appoint pour grappiller quelques degrés © Radio France - Nicolas Joly

L'inquiétude : que le froid s'aggrave dans les prochains jours, et que ça endommage les produits. "Il faut bien comprendre qu'on vend des produits frais. De la crème fraîche, des yaourts, des œufs", énumère Christian Serband, fromager. "Comment je fais si mes œufs gèlent ? Je suis obligé de tout jeter, je trouve ça un peu désolant". Pour éviter la catastrophe, les commerçants demandent à ramener la température au moins au-dessus de zéro. Contactée par France Bleu Belfort Montbéliard, la mairie de Belfort n'a pas apporté de réponse pour le moment.