Les commerçants itinérants du marché de Noël passent les fêtes seuls

On a pas tous la chance d'être en famille pour Noël. Distance, travail ou santé oblige : certains sont forcés de passer les fêtes seuls, à la maison, où à l'hôtel. C'est le cas par exemple, des commerçants, itinérants qui travaillent sur le marché de Noël à Dijon.

Pas de Noël en famille, donc, pour ces commerçants qui s'y font, plus ou moins bien. Certains décident de partager ensemble un verre de kir royal, avec leur "petite famille d'adoption".

"Chacun amène deux trois choses, on va chez quelqu'un, on ramène les couverts, pour marquer le coup. C’est la fête familiale par excellence, mais après, on se fait une raison, on peut pas tout avoir dans la vie".