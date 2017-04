Les commerces d'Avesnières restent ouverts pendant la durée des travaux

C'est parti pour 6 semaines d'un gros chantier afin de mettre en place le nouveau chauffage urbain de la ville de Laval. Les commerçants du coin gardent cela dit le moral.

Ils savent que leur activité devrait en prendre un coup. Une partie de leur clientèle, les gens de passage qui circulent sur la rocade, risque de ne plus pouvoir s'arrêter dans le quartier d'Avesnières. La petite place, en face de la Basilique, sera, c'est vrai, moins facilement accessible pendant plusieurs semaines. Car sur la rocade, à proximité, la circulation sera réduite pour sécuriser les travaux qui s'y déroulent. Pas question, cela dit, de baisser le rideau. Les commerçants d'Avesnières tiennent à faire savoir que leurs boutiques resteront ouvertes pendant la durée du chantier. Vous pourrez donc toujours vous arrêter pour faire vos courses ici et être plus patient que d'habitude sur la rocade.

Des affichettes d'information ont été distribuées dans les commerces du quartier © Radio France

A la demande des commerçants, des panneaux d'informations, afin de prévenir les automobilistes que tout est ouvert, pourraient être installées sur le boulevard des Tisserands et dans les rues qui mènent à la place d'Avesnières.