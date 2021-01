Les commerces de Cap 3000 ferment ceux du Polygone Riviera restent ouverts

Le Premier Ministre a annoncé vendredi soir la fermeture des centres commerciaux non-alimentaires de plus 20.000 m². La mesure est entrée en vigueur ce samedi minuit à CAP 3000 à Saint-Laurent-du-Var, seuls les commerces alimentaires et la pharmacie pourront rester ouverts; mesure pour 4 semaines.

Dès ce samedi 30 janvier au soir, tous les commerces (hors alimentation et pharmacies) des centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m² ont dû fermer. C'est le cas à Cap 3000 à Saint-Laurent-du Var, le directeur Roch-Charles Rosier avoue avoir été surpris d'une telle annonce "je ne m'y attendais pas, cela va être difficile pour nos commerçants en pleine période de solde. Il va falloir s'adapter et nous respecterons ce nouveau protocole".

Nice Etoile et Polygone Riviera les exceptions

Avec une surface de 19.600 m², le centre commercial Nice Etoile situé sur l'Avenue Jean-Médecin ne devrait pas être concerné par la mesure de fermeture. Le Directeur de Nice Etoile Patrice Noilier indique " nous sommes en dessous des 20.000 m² donc nous devrions rester ouverts et nous resterons vigilants quant aux règles sanitaires et aux jauges".

Les magasins du Polygone Riviera de Cagnes sur Mer ne sont pas touchés par la fermeture car le centre commercial comprend des allées à ciel ouvert.

Le Ministre de l'économie a précisé ce samedi dans un communiqué : "Les zones commerciales, parcs d'activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts. En revanche, les bâtiments de plus de 20.000 m2 cumulés reliés par des allées closes et couvertes de ces zones doivent fermer",

Les galeries marchandes dans les grandes surfaces alimentaires pas épargnées

Le Préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez explique, "ce qu'il faut retenir c'est que les 20.000 mètres carrés se calculent en additionnant l’ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non, ce qui explique pourquoi, les commerces d'une grande surface alimentaire de Mandelieu la Napoule ou du Carrefour TNL de Nice devraient aussi _fermer leurs portes_." Enfin dans les commerces de plus de 400 m², il faudra respecter une nouvelle jauge, elle passe à un client pour 10 mètres carrés.

Le décret de la Préfecture des Alpes-Maritimes devrait être publié dimanche 31 janvier 2021.