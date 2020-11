Les commerces de Dordogne vont pouvoir ouvrir le dimanche jusqu'à la fin de l'année

Le préfet de la Dordogne va prendre un arrêté pour autoriser l'ouverture des commerces dès ce dimanche jusqu'à la fin de l'année 2020. Plus besoin de déposer de demande auprès de la préfecture.

Vous n'avez pas besoin de déposer de dossier auprès de la préfecture de la Dordogne pour demander l'ouverture de votre établissement le dimanche. Frédéric Périssat va prendre un arrêté général pour autoriser ces ouvertures dominicales dès ce week-end et jusqu'à la fin de l'année 2020 comme il l'a annoncé sur l'antenne de France Bleu Périgord ce vendredi 27 novembre.

Emmanuel Macron a annoncé en début de semaine la réouverture des commerces dits "non-essentiels" dès ce samedi dans le cadre d'un allègement du confinement. Ils ont aussi la possibilité d'accueillir les clients jusqu'à 21h.

De plus, les vide-greniers et les brocantes peuvent reprendre dès ce week-end. Les gestes barrières et les distances physiques doivent être respectées.