Les commerces de l'écusson de Montpellier se transforment en lieux de refuge

Lancé le 8 mars 2022 et officiellement présent depuis janvier 2023 sur les devantures des commerces du centre-ville, le dispositif "Maguelone" permet d'aider les femmes victimes de harcèlement ou d'agression dans la rue. Aujourd'hui, 86% des Françaises disent avoir été victimes "d'au moins une forme d'atteinte ou agression sexuelle dans la rue au cours de leur vie", selon une étude de la Fondation Jean Jaurès en 2018.

ⓘ Publicité

107 commerces du centre-ville, se sont portés volontaires et sont désormais référencés comme des lieux refuge. Pour les trouver, un autocollant "Établissement refuge" est collé sur leur vitrine. Par exemple chez Lafarge Maroquinerie, Grand'Rue Jean-Moulin, ou encore Lilou Plaisir. Tous les lieux sont référencés sur le site de la ville.

Une formation avec le planning familiale

Tous les commerçants participants ont reçu une formation de deux heures dispensée par le planning familial. C'est Manon Melendez, formatrice qui gère les cours. "On leur apprend comment se comporter face à une personne victime de violences. C'est important de dire à la victime, je te crois, je suis là pour t'écouter" détaille Manon Melendez. L'objectif, c'est d'apprendre la posture à adopter, mais aussi de faire un état des lieu et définir les différentes violences faites aux femmes. "Les commerçants sont le plus souvent confrontés à des personnes victimes d'outrages sexistes. Des regards insistants, des sifflements". Depuis le 3 août 2018, le harcèlement de rue est puni par la loi et passible d’une amende de 750 € pouvant aller jusqu’à 3 000 € en cas de récidive.

D'autres formations pour les commerçants seront ouvertes d'ici le printemps.