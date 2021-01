Les commerces pourront ouvrir exceptionnellement tous les dimanches de janvier en Dordogne

Le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat a tranché : les petits commerces et grandes surfaces de Dordogne pourront ouvrir tous les dimanches de janvier s'ils le souhaitent. Et cela pour permettre la "reprise de l'activité économique"

Les supermarchés, mais aussi les petits commerces vont avoir une petite bouffée d'oxygène en Dordogne au mois de janvier. Le préfet vient de les autoriser via un arrêté à ouvrir les cinq dimanches de janvier. Frédéric Périssat estime "qu'il faut permettre la reprise de l'activité économique pour compenser les baisses de chiffre d'affaire subies en raison de la fermeture administrative du 30 octobre au 27 novembre". Il précise que cet arrêté est pris également à la demande des fédérations et de syndicats professionnels, notamment l'Alliance du commerce.

Cela va notamment aider à promouvoir, aussi, les soldes d'hiver qui commencent le 20 janvier et s'achèveront le 16 février.

A noter qu'en Lot et Garonne aussi, les commerces pourront ouvrir les dimanches 24 et 31 janvier s'ils le souhaitent. Le préfet de la Dordogne précise que les ouvertures du dimanche doivent faire l'objet de contreparties pour les salariés. Notamment le double salaire. Et que le repos compensateur soit strictement respecté.