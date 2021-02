Suppressions de classes dans l'Indre : l'inquiétude des maires

Il y aura des fermetures de classe dans l'Indre. Les services de l'Education Nationale dans le département ont présenté leur projet de carte scolaire ce lundi devant les élus, maires et parents d'élèves.

Un rassemblement d'élus, syndicalistes et parents d'élèves avait lieu devant la cité administrative de Châteauroux pendant la réunion du conseil départemental de l'Education nationale.

J'étais soufflé, estomaqué

La nouvelle carte scolaire prévoit notamment la suppression d'une classe à Saint-Gaultier. "J'étais soufflé, estomaqué, s'insurge le maire de la commune, Bruno Chartier. L'édile redoute particulièrement les conséquences sur les élèves des classe Ulis, ces classes spécialisées pour les élèves présentant des handicaps.

"Il y a un surcharge de travail et d'effectifs pour les enseignants. On a plus que jamais besoin que ces enseignants soient présents auprès des enfants car ils demandent plus d'attention que jamais. Ces suppressions se font au détriment de l'éducation et de l'enseignement", lâche l'élu.

Quatre classes supprimées à Déols, Niherne, Ardentes et Le Poinçonnet

"Je pense que les communes périurbaines ont payé la solidarité territoriale dans un département rural, déplore la maire du Poinçonnet Danielle Dupré-Ségot, également touchée par la suppression d'une classe. A Déols, Niherne, Ardentes et Le Poinçonnet, on compte quatre classes supprimées. Le Poinçonnet est une commune qui reste attractive. Mais à Châteauroux, les quatre suppressions de classes sont compensées par des créations. Tous les ans entre cinq et dix élèves s'inscrivent dans les deux écoles du Poinçonnet chaque année. On a des enfants en situation de handicap donc avec un accompagnement spécial, il ne faudrait pas qu'à cause de la fermeture d'une classe les enfants ne soient pas tous traités de la même façon", redoute Danielle Dupré-Ségot.