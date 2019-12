L'Alsace continue de gagner des habitants

Alsace, France

Avec près de 1,9 million d'habitants recensés en 2017, l'Alsace confirme son dynamisme. C'est ce qui ressort d'un document de l'Insee, publié lundi 30 décembre, et qui détaille la répartition des habitants au sein des communes de la région Grand Est. Le Bas-Rhin comptait ainsi plus de 1,1 million d'habitants en 2017, soit une hausse de 0,4% sur la décennie 2007-2017. Le Haut-Rhin comptait plus de 764.000 habitants en 2017, soit une hausse de 0,3% en dix ans.

Riedisheim et Ostwald dans le top 50

Au sein du Grand Est, les deux départements alsaciens représentent les deux plus fortes progressions de population entre 2007 et 2017, aux côtés de l'Aube (+0,3%). Cette croissance est exclusivement à mettre au crédit du solde naturel, avec un nombre de naissances supérieur au nombre de décès, et s'avère plus faible que sur la période 1990-2007. Le Grand Est comptait en 2017 plus de 5,5 millions d'habitants, soit une hausse légère de 0,1% du nombre d'habitants en dix ans.

Strasbourg reste la commune du Grand Est la plus peuplée, avec près de 281.000 habitants en 2017 et un gain de population de 0,3% depuis 2007. Comme Reims, Metz et Nancy, Mulhouse perd en population sur la période 2007-2017 (-0,2%) et se classe quatrième des communes du Grand Est les plus peuplées. Colmar est sixième et gagne des habitants (+0,4%). Dans ce top 50 des communes les plus peuplées de la grande région, Riedisheim et Ostwald font un bond de plusieurs places en dix ans, désormais respectivement 48e et 49e.