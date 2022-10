Les communes d'Ault et de l'Etoile reconnues en état de catastrophe naturelle

Ault et l'Etoile se voient accorder l'état de catastrophe naturelle, après des inondations et des coulées de boue. (Illustration)

Les communes d'Ault et de l'Etoile sont reconnues en état de catastrophe naturelle, indique la préfecture de la Somme dans un communiqué ce lundi. Un arrêté interministériel a été publié au Journal Officiel le 12 octobre dernier. A Ault, cela fait suite à des inondations qui remontent au 4 juillet 2021. A l'époque, un violent orage avait frappé la côte picarde, des caves et des garages avaient été inondés. L'Etoile a elle été touchée par des inondations et des coulées de boue le 20 juillet dernier.

Les habitants concernés, qui n'auraient pas déclaré le sinistre doivent maintenant se rapprocher rapidement de leur assurance, d'ici le samedi 22 octobre (10 jours après la publication de l'arrêté), s'ils veulent "obtenir l'indemnisation de leur préjudice", souligne la préfecture de la Somme.