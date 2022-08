Les communes de l'Enclave des Papes concernées par la vigilance orange aux orages

Le temps tourne à la pluie et aux orages violents ce mardi. Si le Vaucluse reste en vigilance jaune pour risque d'orages, l'Enclave des Papes est concernée par le classement en orange du département de la Drôme ainsi que de l'Ardèche. L'épisode attendu pourrait être significatif à partir de ce mardi après midi. Les cumuls de pluie pourraient atteindre 20 à 40 mm en moins d'une heure, localement jusqu'à 60 mm. Ces orages devraient cesser en soirée.

Les gorges du Toulourenc interdites au public

La prudence est donc de mise dans les quatre communes vauclusiennes situées dans l'Enclave : Grillon, Richerenches, Valréas et Visan. A noter que l'accès au site des gorges du Toulourenc est interdit sur les communes de Malaucène et de Saint-Léger du Ventoux ce mardi et jusqu'à la fin de l'épisode annonce la préfecture de Vaucluse.

