Les communes de la Loire doivent nommer leurs rues, et c'est toute une histoire !

De plus en plus de communes de la Loire nomment leurs rues qui n'étaient pas encore répertoriées. C'est nécessaire pour installer l'internet à très haut débit, et puis cela aide les secours dans leurs interventions. Le travail est long et replonge les municipalités dans leur histoire.

A Saint-Maurice-en-Gourgois, il y avait encore 50 rues sans nom, ni numéro pour les maisons au début de l'année 2016. Le centre du village était bien répertorié, en revanche, aucun des rues de ses 26 hameaux n'avait de nom. Un manque important à la fois pour La Poste et ses facteurs, ou encore pour les interventions des gendarmes et des pompiers.

C'est un fait divers qui a fait prendre conscience au maire, Bernard Bonnet, de l'urgence de la situation : "Nos pompiers et gendarmes ont dû intervenir dans un hameau. Arrivés sur place, les deux maisons se ressemblaient, et ils allaient intervenir sur la mauvaise maison." A partir de là, la municipalité s'est lancée dans un long travail de dénomination et de numérotation sur l'ensemble de ces hameaux. Jean-Michel Fournier, le premier adjoint, s'est chargé du dossier : "On est parti du fichier du bâti. Les granges, les étables, il y a tout ! Alors il y a fallu qu'on prenne tous les terrains un à un pour ne pas numéroter deux fois la même chose."

Coût total de l'opération : 15.000 euros, entièrement à la charge de la commune. 10.000 pour acheter les plaques et leur supports, et 5.000 pour La Poste, qui s'est chargée de l'étude de faisabilité de la numérotation des maisons.

Pour trouver les bons noms, il faut faire un peu d'histoire

Une fois ce travail de vérification effectué, il a fallu trouver les bons noms pour les bonnes rues. Les élus se sont alors plongés dans les archives du village, et ont consulté des archéologues. Certains noms relèvent de l'anecdote, ou viennent d'un passé très lointain, comme pour la rue du tilleul de Sully, ou la rue du bois-royal, qui fait référence à la propriété d'un seigneur, mais pour d'autre, la mairie a voulu transmettre un pan important de son histoire.

C'est le cas de la seule rue qui, pour l'instant, a reçu son panneau : la route du 5-juillet-1944, date à laquelle sept habitants ont été fusillé par les Allemands pendant la Seconde guerre mondiale. "Pour celle-là, on y tenais tous. On n'a pas encore reçu les plaques pour les autres," explique Bernard Bonnet, le maire de Saint-Maurice-en-Gourgois, "mais on a demandé celle-ci en avance, pour la cérémonie de commémoration".

Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, certaines rues de ville n'ont pas de noms non plus. Roanne en a nommé 40 la semaine dernière, en faisant le choix de rendre hommage à des personnalités emblématiques, comme Auguste Pralus, l'inventeur de la Praluline, ou encore Claudius Devernois, le fondateur de la marque de vêtements du même nom.