Les communes rurales d'Indre-et-Loire vent debout contre le "Zéro artificialisation nette"

Il fera l'objet d'une table ronde, samedi. Le "Zéro artificialisation nette" (ZAN) s'invite au congrès des maires ruraux qui se tient en Dordogne, cette année. Ce plan, voté en 2021 dans la loi "climat et résilience", a pour objectif de lutter contre l'étalement urbain qui détruit la biodiversité. Louable sur le papier, mais les petites communes, en Indre-et-Loire comme ailleurs en France, craignent d'être la variable d'ajustement.

En clair, si une collectivité veut construire pour s'étendre comme c'est le cas actuellement à Tours-Nord ou à Saint-Cyr-sur-Loire, près du Leclerc, il faut obligatoirement que les hectares de terrain bétonisés soient compensés, ailleurs dans la Région, par un espace naturel de la même superficie. Mais où ? "Là où il y a de la place et c'est à 90% en milieu rural", explique Daniel Poujaud, maire de Ports-sur-Vienne et secrétaire départemental de l'Association des maires ruraux d'Indre-et-Loire.

À Nouâtre, un projet de lotissement revu à la baisse à cause du ZAN

Résultat : des petites communes se retrouvent avec des terrains non constructibles à cause de ce ZAN. Ou alors, les services de l'Etat leur demandent de mettre le holà sur certains projets. Exemple à Nouâtre, dans le Sud-Touraine. Le mois dernier, la Direction départementale des territoires (DDT) est venue dire à la mairie que le lotissement de 41 logements qu'elle projette de faire d'ici 2030 était surdimensionné. Qu'il fallait laisser de l'espace de verdure car une autre collectivité souhaitait s'agrandir elle aussi. Il n'y aura donc que 15 lots.

Pour Daniel Poujaud, ce ZAN est en train de tuer le monde rural. Avec une population vieillissante dans son village aux 350 âmes, et dont la population baisse de 0,3% par an, comment devenir une commune attractive sans construction nouvelle ?"Il est intolérable qu'on ne laisse pas les petites communes décider de leur développement. À Ports-sur-Vienne, j'ai un projet de huit maisons qui doit voir le jour en 2023. On cède le terrain à la Société d'équipement de Touraine (SET) pour 15.000 euros. Avec cet argent, on peut aménager un espace pour installer un parking et y mettre des voitures électriques en autopartage. Seulement, pourrais-je le faire ? Si le ZAN vient me chercher des noises, ça tombe à l'eau. J'ai déjà dû abandonner plusieurs hectares pour le passage de l'autoroute et la LGV. Il y a un vrai souci, dans les années qui viennent, de savoir si les communes rurales vont continuer d'exister ou si la France va faire comme l'Allemagne en 1955, c'est-à-dire de faire disparaître les entités de moins de 5.000 habitants et de les regrouper pour ne faire qu'une seule et même commune qui pilote tout."