"Les communes sont étouffées financièrement" : André Laignel fustige la politique gouvernementale

André Laignel n'est pas décidé à passer la main, ni à Issoudun où il est maire sans interruption depuis 44 ans, ni au sein de l'association des maires de France où il occupe des responsabilités depuis 20 ans. Le congrès de l'AFM se déroule du mardi 16 au jeudi 18 novembre à Paris. Le socialiste fait liste commune avec le maire Les Républicains de Cannes.

À David Lisnard la présidence en cas de victoire et à André Laignel le poste de premier vice-président qu'il occupe déjà. "Il y a du travail à faire et il faut assurer la continuité. David Lisnard incarne le renouveau et moi l'expérience. Nous formerons une très belle liste", assume le maire d'Issoudun, invité de France Bleu Berry ce lundi.

Une fronde face à la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement

Mais une autre liste se présente, celle menée par l'UDI Philippe Laurent. "Sur notre liste concurrente, il y a 23 personnes appartenant ou soutenus par LREM sur 35. Il y a une liste partisane d'un côté et une autre représentative de toutes les forces des maires de notre pays", cingle André Laignel. Il y voit une "volonté de mainmise du gouvernement et d'Emmanuel Macron".

Si l'association des maires de France n'était que la courroie de distribution du pouvoir exécutif, elle n'aurait plus vraiment d'utilité

Or, la politique de l'exécutif ne plaît absolument pas à André Laignel. "Nous sommes étouffés financièrement. On vient de nous supprimer plusieurs milliards d'euros d'impôts. On croule sous une avalanche de textes parfois les plus absurdes", fustige le maire d'Issoudun. "Pendant cette crise, sans les maires et les équipes municipales, la France n'aurait pas tenu. C'est nous qui avons fourni en premier des masques aux services d'urgence, à mettre en place des dispositifs de dépistages ou de vaccinations. Les communes, c'est la base de la démocratie, c'est le fondement de la République. Vouloir les mettre en cause comme le fait Emmanuel Macron est un mauvais coup pour la France", conclut André Laignel.