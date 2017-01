Les compagnons du devoir ouvrent leur maison du Mans ce week-end

VIDEO : Nicolas Terrien, responsable des compagnons du devoir au Mans nous parle des journées portes ouvertes et des formations

Journées portes ouvertes ce week-end des 28 et 29 janvier dans les maisons des compagnons du devoir en France. C'est le cas au Mans. L'association propose 29 métiers répartis en six familles. Tour d'horizon avec Nicolas Terrien, responsable des compagnons du devoir au Mans.

70 places à la maison des compagnons au Mans

"On va former les jeunes du CAP à la licence professionnelle dans 29 métiers" nous dit Nicolas Terrien, le responsable de la maison des compagnons du devoir du Mans. "Il y a une formation initiale en CFA et ensuite le tour de France pour valider les différents diplômes. On va offrir aux jeunes de voir beaucoup d'entreprises en France et à l'étranger. Les jeunes qui sortent de 3ème peuvent directement intégrer un apprentissage, certains se réorientent aussi à partir du Bac. Aujourd'hui, nous avons un manque sur la maintenance industrielle notamment au niveau des chaudronniers et des couvreurs. Sur les deux journées portes ouvertes, on va présenter les métiers mais le plus important, c'est de faire rencontrer des jeunes qui sont actuellement en formation avec des jeunes en recherche d'orientation. On accueille aussi des entreprises.

La maison située au 114 grande rue sera ouverte ce week-end de 9h30 à 17h30.