Les comportements à risques en augmentation sur les plages de la Côte d'Azur

Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes présentaient ce lundi, le dispositif de surveillance déployé sur les plages du département. Les nageurs-sauveteurs alertent des comportements à risques qui sont en progression. L'année dernière, ils ont effectué 162 interventions pour des noyades.

Pendant une dizaine de minutes, les équipes de nageurs-sauveteurs ont montré toute leur agilité et leur rapidité en cas de noyade. Un homme qui se noie à 300 mètres du bord, deux secouristes qui interviennent en moins de deux minutes et une prise en charge bien huilée. La démonstration vise également à alerter des dangers de la mer. L'année dernière, sept personnes sont décédées dans le département.

162 interventions pour des noyades

124 personnes sont mobilisées tout l'été pour assurer la surveillance des plages dans huit communes : Saint-Laurent du Var, Cagnes-sur-mer, Villeneuve-Loubet, Antibes, Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Menton et Beaulieu-sur-mer. "Les gens partent du principe qu'à partir du moment où il y a un poste de secours, ils se dédouanent de toute surveillance, regrette l'adjudant chef Philippe Valiani, qui gère les plages de Saint-Laurent-du-Var à Antibes. Samedi encore, nous avons eu un début de noyade. Ça se passe au bord de la plage heureusement et un pompier est immédiatement intervenu sur place."

L'année dernière, les sauveteurs ont effectué 162 interventions pour des noyades. "Lorsqu'on n'est pas bon nageur, on ne va pas s'aventurer vers la bouée des 300 mètres, déplore le colonel René Dies, commandant du SDIS 06. Les insolations sont également très dangereuses pour les baigneurs."

124 personnes sont mobilisées tout l'été pour assurer la surveillance des plages dans huit communes. © Radio France - Florian Cazzola

50 % de noyades en plus au niveau national

Sur les plages, les baigneurs, touristes ou azuréens, ont tous leurs avis sur la question. "Moi je me protège toujours avant d'aller à l'eau, se justifie Renée, allongée sur une serviette avec une amie J'ai ma crème solaire, une casquette et je ne rentre jamais d'un coup. Je me mouille la nuque et je rentre petit à petit." De l'autre côté de la digue, Marcelle constate elle ces comportements. "Ce sont les jeunes surtout. Ils courent partout et d'un coup vont à l'eau. C'est dangereux je trouve."

Selon une étude publiée par l'institut de veille sanitaire en 2015, sondage publié tous les trois ans, le nombre de noyades en France a été multiplié par deux depuis 2012. Les pompiers eux avertissent : "Prévenez les secouristes si vous souhaitez vous éloigner de la plage, nous seront d'autant plus vigilant pour intervenir le plus rapidement possible."