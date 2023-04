Les comptes des Ehpad publics dans le rouge dans les Pyrénées-Orientales

Les agents et syndicats des maisons de retraites publiques tirent la sonnette d'alarme. Plus de trois millions d'euros de déficit pour les 18 Ehpad publics des Pyrénées-Orientales cette année. Un an après le scandale Orpéa dans plusieurs établissements français privés, les syndicats dénoncent une situation dramatique dans le public et craignent de voir des réductions budgétaires ainsi que des suppressions d'emplois. Ils affirment également que des cas de maltraitance sont à craindre.

ⓘ Publicité

Selon eux, le Conseil départemental, cofinanceur, a sa part de responsabilité. "On sait que pour le département, financièrement c'est compliqué. Mais là, sur le terrain il nous faut des enveloppes supplémentaires", déclare Marie-Josée Bekthari, infirmière au centre hospitalier de Thuir et secrétaire départementale de Force ouvrière Santé.

Une "maltraitance institutionnelle", selon les syndicats

Les témoignages sont inquiétants. À l'Ehpad de Banuyls-sur-Mer, par exemple, Isabelle Baeseil partage le même constat. Cette aide-soignante et représentante Force ouvrière est très en colère. "Je trouve ça cruel de ne pas pouvoir offrir le meilleur aux personnes âgées qu'on accueille, faute de moyens. On est parfois dans de la maltraitance institutionnelle, le personnel est épuisé. Qu'est-ce qu'attend le gouvernement ? On brode, on met un pansement sur une jambe de bois, on bricole mais rien ne vient !"

Invitée de France Bleu Roussillon ce vendredi, la vice-présidente du département en charge des personnes âgées a tenté de calmer les inquiétudes. "Il faut accompagner au mieux les établissements, et nous tentons de le faire, affirme Françoise Fiter. Je ne nie pas les difficultés et les situations qui peuvent devenir de la maltraitance, surtout lorsque le nombre de personnels est insuffisant. Mais l'Etat doit aussi avoir un rôle à jouer."

Des tarifs en augmentation : une centaine d'euros supplémentaires par mois

Pour répondre à l'urgence, en mars, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a autorisé les établissements à augmenter leurs tarifs de 3,80 euros par jour. "C'est toujours compliqué quand il s'agit de faire peser les choses sur les familles. Mais le département prendra cela en charge pour les personnes qui bénéficient des aides sociales", assure la vice-présidente.