Les compteurs communicants arrivent à Grenoble

Par Laurent Gallien, France Bleu Isère

Alors que les grands opérateurs comme Enedis et GRDF ambitionnent d'avoir terminé le travail en 2021, la filiale de Gaz et Electricité de Grenoble Greenalp commence à peine le travail et vise 2023-2024. France Bleu Isère fait le point sur les compteurs communicants dans le département.