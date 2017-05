Les compteurs électriques Linky arrivent dans l'Yonne

Les premiers sont installés à partir de ce jeudi à Auxerre, notamment dans le quartier des Boussicats. La moitié de la ville sera équipée avant la fin de cette année et l'autre moitié à la fin du 1er semestre 2018. Tout l'Yonne devrait être couvert d'ici 2021.

Pour éviter tout risque , la municipalité fera appel à un centre de recherche indépendant pour réaliser des mesures électromagnétiques dès l'installation des compteurs et quelques mois plus tard. Les résultats seront rendus publics et suivis par un comité d'information et de concertation dont la première réunion est prévue ce jeudi à 16h.

La nouvelle génération de compteurs Linky ,suscite des réserves de la part de certains clients.

Les nouveaux compteurs qui vont émettre des ondes électromagnétiques dans les câbles électriques pour avoir une consommation très précise de votre électricité dans votre foyer, inquiètent certaines personnes dites électrosensibles. C'est le cas de Sylvie , une professionnelle de santé à la retraite installée dans le sud de l' Yonne: " Des personnes qui n'étaient pas gênées sont devenues électrosensibles suite à la pose de ces compteurs.il y a des conséquences, tout devient compliqué dans la vie,au travail, dans les lieux publics jusqu'à faire ses courses."

"Des personnes qui n'étaient pas gênées le sont devenues" Copier

Des inquiétudes pour la santé.

Pascal Paquin membre du collectif Yonne Lautre s’inquiète du passage d'ondes électromagnétiques dans les câbles électriques:"On sait qu'il vaut mieux éloigner le téléphone portable de mètres quand on dort. On ne pourra pas avoir les mêmes précautions sanitaires avec Linky 24h/24"

_" La CNIL a donné son accord" Christine Pezennec d'Enédis

Autre interrogation , ce compteur intelligent va détenir un grand nombre de données sur les habitudes du foyer. Combien de fois par jour vous connectez vous à votre ordinateur , faites fonctionner votre lave linge ou regardez la télé ? Certains craignent que ces données soient revendus à des fins commerciales ..Il n en est pas question affirme Christine Pezennec d' Enedis Yonne:"Ce ne sont que des données cryptées qui appartiennent aux clients. Il n' y a pas de problème pour la confidentialité, la CNIL a donné son accord"

Le changement de compteurs ne devrait pas entrainer de hausse des tarifs assure toujours Enedis.

Le reportage d'Isabelle Rose.

"Des inquiétudes pour la santé et la confidentialité" Copier

Dans l'Yonne près de 210 000 compteurs seront progressivement remplacés. L'installation réalisée en 30 minutes est gratuite.

Les précisions de Benoît Jacobo.