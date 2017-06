Les compteurs Linky débarquent dans le Loiret

Les premiers compteurs "intelligents" sont installés depuis le 29 mai dans le département du Loiret. 350.000 anciens compteurs seront remplacés d'ici 2021. Une "révolution technologique" pour Enedis, une source d'inquiétude pour certains opposants au projet.

C'est une sorte de révolution, un changement technologique, selon les mots d'Enedis. Depuis le lundi 29 mai, les premiers compteurs Linky sont installés dans le Loiret, plus précisément dans deux secteurs d'Orléans (Bourgogne et La Source). D'ici 2021, ce sont 350.000 compteurs actuels qui seront remplacés dans le Loiret, 35 millions dans toute la France. Deux communes loirétaines seront équipées par Enedis dès cette année (Orléans et Saint-Jean-Le-Blanc), dix en 2018 (Saint-Denis-en Val, Saint-Cyr en Val, Fleury les Aubrais, Sandillon, Dordives, Montargis, Châlette-sur-Loing, Cepoy, Paucourt et Fontenay-sur-Loing), les autres entre 2019 et 2021. Autour de Pithiviers, la Sicap s'occupera de l'installation.

Planning de déploiement du compteur Linky dans le Loiret - Enedis

Pour Enedis, le compteur Linky renferme deux enjeux principaux. D'abord pour le consommateur (contrôle quotidien de la consommation, fin des factures estimatives, éviter le passage et la facturation de techniciens, une consommation mieux maîtrisée, des interventions plus rapides) puis pour le réseau électrique (adaptation automatique par rapport aux besoins, passer d'un réseau d'acheminement à un réseau d'échanges). L'objectif final étant de "trouver un équilibre entre la production et la consommation", selon Jean Candiago, directeur territorial d'Enedis dans le Loiret.

Un exemple de relevé de consommation via le compteur Linky - Enedis

Des collectifs mobilisés contre les possibles risques de Linky

Ce déploiement du compteur "intelligent" ne se fait pas sans polémique. Ses détracteurs s'inquiètent notamment des possibles risques pour la santé liés aux ondes électromagnétiques émises par Linky. Dans le Loiret, le collectif "Stop Linky 45" se mobilise pour sensibiliser les consommateurs.

Linky et le débat sur les ondes électromagnétiques, reportage de Jérémy Marillier Copier

Le collectif "Stop Linky 45" doit se mobiliser le samedi 10 juin à Orléans (Place d'Arc) pour une opération de sensibilisation .