Réforme des retraites : existe-t-il des arrêté anti-casseroles ?

Pour Gérald Darmanin, il n'y a pas de débat, "les casseroles ne sont pas interdites", a tranché le ministre de l'Intérieur vendredi 21 avril au micro de franceinfo . L'outil de cuisine est revenu à la mode pour manifester bruyamment en France, pendant l'allocution présidentielle lundi 17 avri l. Pourtant, malgré l'affirmation de Gérald Darmanin, des manifestantes ont dû se débarrasser de leurs casseroles à Ganges (Hérault), pour aller manifester dans le centre-ville, lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron .

Lors de son premier déplacement de la semaine en Alsace , Emmanuel Macron n'a pas échappé aux concerts de casserole, tous comme la ministre du Tourisme à La Baule (Loire-Atlantique), le ministre de la Transition écologique à Coulaines (Sarthe), le ministre délégué aux comptes publics à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou encore la Première ministre à Châteauroux (Indre).

Mais à Ganges (Hérault) jeudi 20 avril, une scène filmée par un journaliste de LCI et diffusée sur les réseaux sociaux est devenue virale sur internet. Des manifestantes qui voulaient accueillir bruyamment le président de la République dans le centre-ville, ont été empêchées par des gendarmes qui leur ont demandé de se débarrasser de leurs casseroles. Partagées entre la colère et le rire d'une situation aussi ridicule, elles ont dû s'exécuter. Les gendarmes ont expliqué qu'un arrêté préfectoral était en cours.

Mais les gendarmes n'auraient pas dû confisquer ces casseroles selon la préfecture de l'Hérault à l'origine de cet arrêté et Gérald Darmanin. "Une partie des forces de l'ordre ont interprété l'arrêté comme étant un arrêté empêchant les casseroles d'arriver sur les lieux de manifestation. C'était effectivement une mauvaise interprétation", a expliqué le ministre de l'Intérieur. La préfecture de l'Hérault précise qu'elle voulait interdire "l'usage de dispositifs sonores et portatifs" et crie aux fake news.

En fait, la formulation assez vague de cet arrêté sert aux autorités en charge de l'ordre public, note Serge Slama, interrogé par franceinfo. Ce professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes, va même plus loin, cette "interdiction ne vise qu'à empêcher des casserolades".

Pour qu'il soit légal cet arrêté, il faudrait qu'il s'applique "à des événements comme un concert ou une cérémonie funéraire", poursuit Serge Slama, "mais une telle interdiction n'est pas adaptée aux circonstances de la visite d'Emmanuel Macron. Il y a vraiment un détournement du dispositif légal visant à protéger le chef de l'État de protestations symboliques et sonores de type politique".

Mais comme les préfectures publient les arrêtés au dernier moment, souvent quelques heures avant la venue des responsables politiques ou des manifestations prévues, il est très difficile aux organisations de prouver que tel ou tel arrêté n'est pas légal, puisque le tribunal administratif a 48 heures pour rendre sa décision.

Par exemple pour contrer l'arrêté de la préfecture de l'Hérault, deux associations ont déposé jeudi un recours, mais le temps que la justice tranche sur la légalité ou non du document, Emmanuel Macron est déjà parti. Ça ne l'a pas empêché d'avoir, aussi, son concert de casseroles pendant sa visite de cette commune située dans les premiers contreforts du parc national des Cévennes.