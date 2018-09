Le rappeur devait donner deux concerts au Bataclan les 19 et 20 octobre prochains. Deux concerts annulés face à une vive polémique et à la menace de manifestations de groupes d'extrême-droite.

Paris, France

Les concerts du rappeur sont annulés et reportés au 9 février 2019 au Zénith. C'est ce qu'annoncent ce vendredi conjointement Médine et la salle du Bataclan touchée par une attaque terroriste en novembre 2015. Dans un tweet, le chanteur évoque une décision "douloureuse prise par respect pour les familles (de victimes) et pour la sécurité de (son) public".

Plusieurs groupes d'extrême-droite avaient effectivement menacé de manifester devant le Bataclan le soir de ses concerts. Ils dénoncent certaines anciennes chansons du rappeur, qu'ils accusent de faire la promotion des thèses jihadistes et islamistes.

Les billets pour les deux dates du Bataclan seront remboursés.