Indre-et-Loire : les conditions de travail se sont améliorées au Leclerc drive infesté par les rats

Ils avaient infesté le Leclerc drive de Chambray-lès-Tours pendant plusieurs mois, les rats ont finalement disparu de l'entrepôt de 2.000 m2 après un renforcement des travaux et un nettoyage accru du site durant l'été. Les salariés se réjouissent de meilleures conditions de travail, mais doutent d'en avoir eu autant si les vidéos n'avaient pas été rendues publiques.

Un mur a été fini durant l'été et les peintures ont été refaites. © Radio France

Des travaux estivaux pour assainir le site

"Tout s'est accéléré après la parution de l'article", explique Pauline*, salariée du Leclerc Drive de Chambray-lès-Tours. Grand nettoyage, mais aussi grands travaux dans l'entrepôt : isolation du plafond, coulage d'une dalle en béton dans un espace infesté, peinture des murs... "C'est plus agréable de travailler ici, il y a eu du changement", acquiesce Marine, employée au Leclerc drive depuis six mois.

La direction a aussi décidé d'employer quotidiennement une entreprise de nettoyage, "qui fait un travail plus approfondi qu'avant", explique Gervais Marchand le directeur de l'établissement. Dernière mesure, l'aménagement d'un poste pour vérifier une dernière fois la propreté des commandes avant leur envoi.

Un "gros nettoyage" a été réalisé dans l'entrepôt de 2.000m2, où l'on pouvait auparavant trouver des déjections de rongeurs. © Radio France

Je ne suis pas sûre qu'aurait obtenu autant et aussi rapidement s'il n'y avait pas eu l'article. On a la sensation que ça a été fait pour redorer leur image." - Pauline, salarié du Leclerc drive

Face au scandale, Gervais Marchand regrette un manque de communication avec ses salariés : "Nous faisions des travaux depuis mars, on aurait dû expliquer tout ce qu'on mettait en place." Mais Pauline nuance : "Je ne suis pas sûre qu'aurait obtenu autant et aussi rapidement s'il n'y avait pas eu l'article. On a la sensation que ça a été fait pour redorer leur image."

* le prénom a été modifié.