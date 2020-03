Les conditions de vie s'améliorent pour les Périgourdins bloqués en Égypte

Ils avaient lancé un appel à l'aide et dénonçaient des conditions de quarantaine et de soins "déplorables". La famille périgourdine coincée en Égypte attend toujours une aide des autorités française mais reconnait que leurs conditions de vie s'améliorent.

La situation semble s’améliorer en Égypte après l'appel à l'aide d'une famille périgourdine bloquée dans le pays. Elle dénonçait des conditions de quarantaine et des soins "déplorables". "On voit une grande différence entre ce que l'on a vécu au début et aujourd’hui" reconnaît Katia bloquée sur le bateau où 45 cas de coronavirus ont été détectés.

"La logistique quotidienne est bien assurée"

"On n'a désormais tout ce qu'il nous faut au niveau de l'alimentation ou des boissons. On a eu une distribution de médicaments pour les personnes qui sont sous un traitement. La logistique quotidienne est bien assurée", ajoute-t-elle. Du côté de sa mère et de sa sœur hospitalisée, la situation semble également s'améliorer. D'ailleurs, un représentant de l'ambassade de France serait venu visiter le site ce lundi, selon elles. Même si aucune information sur un éventuel rapatriement n'a été communiquée pour l'instant.

Mais si les informations restent rares, c'est déjà un début de soulagement pour Katia. "Je pense que si nous n'avions pas sollicité les médias, lancé des appels sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas remué. Le gouvernement égyptien a dû en avoir vent et met tout en oeuvre pour qu'il n'y ait plus de commentaire sur les conditions de notre quarantaine". Autre signe encouragement, lors de la prise de température des passagers ce lundi, aucun ne présentaient de signes du coronavirus.