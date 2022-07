En Limousin, les conducteurs de transports scolaires se font de plus en plus rares

Dans son mini-bus gris, Guy Furlot récupère et dépose ces écoliers matin et soir dans la commune de Saint-Yriex-La-Perche. Comme un tiers des conducteurs ici, il exerce cette activité depuis qu'il y a pris sa retraite. "ça me permet d'avoir entre 600 et 700 euros par mois en complément de ma pension de retraite. Mais ma motivation première, c'était surtout d'apporter un plus à cette société qui manque de chauffeurs."

Sur ce secteur de 7 établissements scolaires où, 60 chauffeurs sont nécessaires, recruter devient de plus en plus difficile. Une problématique à l'image de l'alerte nationale lancée le 8 juin dernier par Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV : "À la rentrée de septembre il manquera 7 à 8 000 conducteurs. Concrètement, cela veut dire qu’un grand nombre d’enfants n’auront pas de cars scolaires", confiait-il sur France Info.

Des solutions temporaires

En Haute-Vienne, quatre sociétés de transports assurent le ramassage scolaire. Face aux manques de conducteurs, il n'est pas rare qu'elles fassent appel à des retraités comme Guy Furlot. " Il nous manque à peu près 5 conducteurs pour avoir un effectif complet." déplore David Villessot, président de la société de transport du même nom. "Nous avons trouvé quatre personnes à former pour cet été, mais cela reste insuffisant pour nous assurer une tranquilité en cas du moindre problème, comme un arrêt maladie."

Une problématique accentuée par la conjecture

Entre pandémie et hausse du coût de la vie, ce travail à mi-temps attire de moins en moins. " Le problème c'est que ce travail impliques des amplitudes horaires bien particulières qui ne suffisent pas à combler un plein-temps. Nos salariés travaillent par tranches de de 7 h à 9 h, puis de 16 h à 18 h environ. Mais depuis la crise sanitaire, beaucoup ont préféré se tourner vers un autre métier."

Une contrainte à laquelle s'ajoute l'explosion des prix du carburant. " Il nous faut un conducteur proche de notre besoin. parce que si on n'arrive pas à trouver un véhicule proche du personnel ça peut être une contrainte pour que la personne viennent travailler chez nous."