Les confidences d'une porteuse de presse, du journal Le Bien Public

Les porteurs de presse sont les messagers de l'ombre, le plus souvent invisibles des citoyens. Maillons essentiels de la diffusion et la pérennité de la presse, ces travailleurs indépendants oeuvrent au quotidien pour que le lecteur abonné puisse lire son journal en buvant son café matinal. Parmi les 20 000 abonnés en Côte d'Or de la version papier, 17 000 clients sont livrés chez eux par porteurs et 3 000 par La Poste. 150 porteurs de presse travaillent sur le département, une vingtaine sur l'agglomération dijonnaise.

ⓘ Publicité

Geneviève part en tournée dès 2h du matin

La journée-type de Geneviève est la suivante, depuis 10 ans : Levée à 1h30 du matin, elle est opérationnelle et prête à charger les journaux dans son véhicule personnel dès 2h. A 8h précise, l'ensemble des clients abonnés au journal, doivent être livrés.

loading

Le métier de porteur de presse comme complément d'activité et de revenu

Beaucoup de retraités et d'actifs en quête de complément d'activité et de revenus, représentent la plupart des effectifs des porteurs de presse. Il faut rendre hommage à ces travailleurs, qui cumulent pas mal de contraintes : horaires de nuit, temps de travail décalé, pénibilité. Ce métier nécessite aussi un certain nombre de compétences : organisation personnelle, mémoire, assiduité. David, responsable logistique et portage du Bien Public est en recherche permanente de candidats. Voici le contact recrutement pour les personnes intéressées : 03-80-42-42-53.

loading