Épernay, France

Du soleil pour honorer Saint-Vincent. Ce samedi environ 1 000 membres de confréries ont défilé dans l'avenue de Champagne, jusqu'à l'église Notre-Dame vêtus de leurs costumes traditionnels. Soit 90 confréries. Dans le cortège, Thomas, 15 ans, est fils de vigneron. "La Saint-Vincent c'est un moment important pour nous. C'est la fête des vignerons, on dit que ça porte bonheur de la faire. Faut perpétuer la tradition surtout !", raconte le lycéen.

Quelques dizaines de mètres derrière: Jérémie Lebou. Ce responsable du vignoble de Mailly porte fièrement l'étendard de sa confrérie. "On a rassemblé des personnes de chez Mumm, de chez Perrier Jouët, pour pouvoir défiler et participer à l’événement. Ça met en avant notre métier, ça met en avant les valeurs de notre métier. Et on est content de les représenter dans la capitale du champagne.", explique-t-il.

Environ 1 000 personnes de 90 confréries de Champagne ont participé à la Saint-Vincent. © Radio France - Victorien Willaume

Le spectacle a attiré des curieux, plusieurs centaines de personnes. Comme Stéphanie qui vient presque chaque année. "J'estime que c'est une tradition de la Champagne d'être ici. En plus ils ont de la chance il y a un beau soleil. Et puis j'ai une personne qui m'est chère qui défile donc je viens l'encourager.", sourit-elle.

Le défilé a ensuite laissé place à l'office religieux. En présence de la chorale de l'archiconfrérie et de l'orchestre de 50 personnes, l'Harmonie des Tonneliers.