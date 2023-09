Les conseils d'un berger expérimenté en Chartreuse pour bien se comporter quand on croise un patou

Oui, une cohabitation entre patous et randonneurs est possible ! Ces grands chiens touffus, au pelage blanc, sont plus souvent mis en avant pour des attaques contre les marcheurs en montagne que pour leur rôle essentiel dans la protection des troupeaux face aux loups. Au grand dam de certains bergers.

Julien Vilmant gère un ensemble de 1.300 brebis sur les estives entre le col du Coq et la Dent de Crolles en Chartreuse. Doté d'une expérience de dix années dans le domaine, il veut faire évoluer les mentalités en expliquant comment bien se comporter lorsque l'on se retrouve nez à nez avec ce géant blanc à quatre pattes.

Julien Vilmant est berger depuis 10 ans. © Radio France - Romain Bitot

Ne pas déranger le troupeau, la famille du patou

Dès leur plus jeune âge, les patous sont habitués à vivre au cœur du troupeau. C'est une sorte de famille à protéger pour eux. Alors "quand il y a une menace ou que des membres du troupeaux se mettent à courir, ils vont être très attentifs et réagir", explique Julien, qui possède trois patous prêtés par un éleveur. "Quand on voit un troupeau en montagne, il faut se tenir à distance autant qu'on peut. Par exemple, on le contourne le plus largement possible. Sinon, on passe très tranquillement au milieu et ne pas paniquer quand on aperçoit le chien au loin. Si déjà on respecte le troupeau, il n'y aura pas de problème".

Scooby, un des trois patous de Julien Vilmant, veille d'un œil endormi sur le troupeau. © Radio France - Romain Bitot

Ne pas s'enfuir en voyant le patou

D'abord, rétablir une vérité : "le patou n'est pas un chien d'attaque contrairement à ce que pensent certains. C'est un chien de protection", assure Julien. Ensuite, normaliser : "Oui, le patou aboie, c'est un chien. Quand il aperçoit quelqu'un au loin, il va se manifester pour prévenir qu'il est là. C'est tout à fait normal". Et si le chien de protection approche ? "On s'arrête et on le laisser venir. Il va vous renifler, voir qu'il n'y a aucune menace, et repartir". En cas de chien un peu plus insistant, "il faut éventuellement reculer de un ou deux mètres en gardant le patou en visuel, mais surtout ne pas partir en courant. il pourrait trouver ça suspect et vous poursuivre".

Au sommet du col du Coq, des panneaux rappellent le bon comportement à adopter en cas de rencontre d'un troupeau. © Radio France - Romain Bitot

Ne pas le caresser

On pourrait être tenté de caresser le patou pour le calmer ou exprimer notre docilité. Stop ! C'est à proscrire. "On ne caresse pas un patou", assène Julien. "De base, un chien qu'on ne connaît pas, on ne le caresse pas. Mais encore plus les patous, ils ne sont pas faits pour ça et ne sont pas habitués. On reste neutre finalement, et on montre qu'on n'a pas de mauvaises intentions"

Le site du Parc naturel régional de la Chartreuse propose un guide en ligne pour adopter le bon comportement face à un patou, disponible via ce lien.