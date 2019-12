Les conseils d'une pharmacie creusoise après les abus des fêtes

Guéret, France

Un repas avec la famille, un deuxième avec la belle famille, un autre avec les amis, ou avec les collègues : alors que l'on sort de Noël, il faut déjà se préparer au Nouvel An ! Cette fin décembre est la saison de tous les dangers, et de tous les abus, dans le verre comme dans l'assiette.

Nous sommes donc nombreux à nous rendre dans la pharmacie du coin, pour récupérer de quoi limiter la casse. Depuis quelques jours, à la pharmacie centrale de Guéret les clients se succèdent. "On sait très bien que certains produits vont être très recherchés", témoigne Valentin Darraud, le préparateur.

Pas de remède miracle, mais quelques conseils

Dans cette période où les embûches sèment nos repas, de l'entrée au dessert, certains produits sont devenus des incontournables. "Déjà, on peut préparer son système à l'avance, en prenant soit des choses pour drainer un peu , soit pour préparer un peu : Hepatoum, citrate de bétaïne, ou des tisanes à base de plantes, camomille, de gingembre, d'anis, de fenouil. Ça va permettre au foie d'être moins engorgé pour les fêtes et de moins être en peine au moment de consommer un peu plus que d'habitude", poursuit le préparateur.

Oui, mais. Bien souvent, les conseils ont été un peu oubliés, et c'est le lendemain, la crampe au ventre, que l'on se rend compte que l'on a un peu abusé. "Il n'y a pas vraiment de remède miracle, on est tous dans ce cas là, tous les ans, le mieux, ça reste encore la tisane, de patienter, et d'essayer de faire le moins d'excès possible. C'est facile sur le papier, je suis d'accord." Alors bon courage.